«Прошла с ребенком через сломанную калитку — заплати 10 тысяч»: сибирячка вышла с пикетом к суду

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-19T15:53:31+03:00

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В социальных сетях новосибирцы обсуждают фотографию женщины: на ней она стоит с плакатом возле суда, на нем написано: «Решение судьи: мать должна заплатить 11 тысяч рублей за то, что прошла с ребенком через сломанную калитку».

— Одиночный пикет на улице Даргомыжского, — сообщают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск». Но подробностей этой истории, как оказалось, никто не знает.

Как удалось выяснить корреспонденту КП-Новосибирск, речь идет о решении мирового суда от 15 ноября. Судья удовлетворил иск ДНТ «Аэрофлот-2» к сибирячке о порче имущества. Речь идет о сломанной калитке.

— Взыскана сумма с ответчика 10 тысяч 842 рубля, в иске было указано, что она повредила имущество ДНТ, а именно металлическую калитку, — прокомментировала КП-Новосибирск пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова, добавив, что женщина обратилась с заявлением о выдаче мотивированного решения, на днях она его получит. Но уже можно предположить, что сибирячка не считает себя виновной и настаивает на том, что калитка была сломана до нее.

В социальных сетях сибиряки начали придумывать свои версии произошедшего:

— Может она судье калитку сломала, — упражняются в остроумии комментаторы.

— Она увидала, что калитка сломанная, значит можно туда идти. В результате вошла туда, куда нельзя.

— Пройти под лестницей — к несчастью, пройти под сломанной калиткой — к штрафу в 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU