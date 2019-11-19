Джинсы колом: в Новосибирске начала резко падать температура

СЕГОДНЯ 15:14 2019-11-19T15:14:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас температура в мегаполисе находится на уровне -19 градусов, но уже в ближайшие часы столбик термометра поползет вниз. Синоптики дают морозный прогноз — этой ночью похолодает до -36 градусов.

— Переменная облачность, местами небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах местами гололедица, — дают атмосферный прогноз синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

Похолодание продержится до пятницы. В среду днем температура составит -24 градуса, в четверг -22, а в пятницу чуть потеплеет до 16 градусов ниже нуля.

По региону в ближайшие две ночи ожидается понижение температур до -33-35 градусов. Спасатели рекомендуют автомобилистам на время морозов не планировать выездов в другие населенные пункты. По долгосрочному прогнозу портала Яндекс.Погода, температура в районе -16-14 градусов продержится минимум до следующего вторника.

ИСТОЧНИК KP.RU