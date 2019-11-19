Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-19T14:37:15+03:00

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Студент Политехнического колледжа в Куйбышеве устроил ненастоящий пожар. Парень специально надымил в комнате, чтобы сработала сигнализация и у него появилась возможность уйти из общежития. Сигнализация сработала, из здания вывели 201 человека, на место съехалось шесть пожарных машин, 19 спасателей из разных подразделений района.

— Сотрудники МЧС провели разведку в общежитии, в ходе которой не обнаружили признаков горения и задымления. После этого студенты вернулись в свои комнаты, — сообщают в ведомстве.

После инцидента прошла проверка, в администрации учебного заведения сообщили, что виновник вызова — местный студент, которому понадобилось уйти из общежития. За заведомо ложный вызов ему будет назначен штраф. Сумма — до полутора тысяч рублей.

В управлении МЧС напоминают, что на заведомо ложный вызов приезжают спасатели, которые в это же время могут понадобиться на реальном пожаре. Такая шутка может стоить кому-то жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU