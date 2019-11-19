2019-11-19T14:37:15+03:00
Общество

Приехало шесть пожарных машин: новосибирский студент устроил пожар, чтобы выйти из общежития

Из здания эвакуировали более 200 человек, виновнику переполоха грозит штраф
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
На ненастоящий пожар приехали 19 спасателей.На ненастоящий пожар приехали 19 спасателей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Студент Политехнического колледжа в Куйбышеве устроил ненастоящий пожар. Парень специально надымил в комнате, чтобы сработала сигнализация и у него появилась возможность уйти из общежития. Сигнализация сработала, из здания вывели 201 человека, на место съехалось шесть пожарных машин, 19 спасателей из разных подразделений района.

— Сотрудники МЧС провели разведку в общежитии, в ходе которой не обнаружили признаков горения и задымления. После этого студенты вернулись в свои комнаты, — сообщают в ведомстве.

После инцидента прошла проверка, в администрации учебного заведения сообщили, что виновник вызова — местный студент, которому понадобилось уйти из общежития. За заведомо ложный вызов ему будет назначен штраф. Сумма — до полутора тысяч рублей.

В управлении МЧС напоминают, что на заведомо ложный вызов приезжают спасатели, которые в это же время могут понадобиться на реальном пожаре. Такая шутка может стоить кому-то жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24