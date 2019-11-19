Заболеваемость растет: 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч новосибирцев

СЕГОДНЯ 14:10 2019-11-19T14:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

По общей статистике, частота случаев инфаркта мозга выросла на 25% за последние четыре года. Среди регионов с самой острой ситуацией — Тверская область, там регистрируется более 500 случаев на каждые 100 тысяч населения. Следом идут Пензенская, Смоленская, Псковская и Владимировская области.

В другой стороне рейтинга стоят Дагестан, где на каждый сотню тысяч всего около 50 инфарктов мозга, Москва — 64 случая, Ямало-Ненецкий автономный округ — 71 случай. Что касается Новосибирской области — наш регион не находится у крайних позиций, ученые насчитали 119 инфарктов мозга на каждые 100 тысяч населения.

Ангионевролог, руководитель службы «СТОП-инсульт» Евгений Широков рассказал News.ru подробнее о болезни:

— Когда мы говорим «инсульт», то это понятие включает в себя представление о внезапном появлении каких-то клинических признаков болезни: нарушение сознания, речи, движения, рвота и так далее. Если мы рассматриваем эту, допустим, картинку — компьютерную томограмму, — мы видим там участок повреждения, некроза. И мы тогда можем говорить: «Вот это участок инфаркта мозга».

По словам врача, в живых после инсульта остаются менее 60% человек. 15% людей возвращаются к обычной жизни, остальные чувствуют последствия всю оставшуюся жизнь. Современное развитие здравоохранения сегодня стремится к тому, чтобы помощь при инсульте была оказана как можно более оперативно, именно от этого зависит прогноз дальнейшей реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU