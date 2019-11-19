2019-11-19T13:40:29+03:00
Общество

В день рождения Даля устроят ежегодный праздник словаря

Об этом сообщил член Совета по общему образованию и науке Госдумы Константин Деревянко
Екатерина КОМЯКОВА
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День рождения Владимира Даля войдет в календарь праздников.День рождения Владимира Даля войдет в календарь праздников.
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В России введут новый праздник. На этот раз День словаря. Посвятят его информационной грамотности и языковой культуре. Дата выбрана символичная — день рождения Даля.

— Согласно процедуре, президент должен подписать указ в течение ближайших месяцев. Уже практически все согласования получены, в частности есть поддержка и от Российской академии наук, — пояснил News.ru Константин Деревянко.

Справка КП

Владимир Даль, родился 10 ноября или 22 ноября по новому календарю в 1801 году. Владимир Иванович был писателем, этнографом и лексикографом и военным врачом. «Толковый словарь живого великорусского языка» включает около 200 тысяч слов. На работу над словарем ушло 53 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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