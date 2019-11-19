«Чуть белку не разорвали»: сибиряков возмутили собачники, которые выгуливают псов без намордников

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-19T13:26:16+03:00

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Жители Новосибирска стали жаловаться на выгул собак без поводков и намордников. В редакцию КП-Новосибирск»\ обратилась читательница, которая не довольна такими обстоятельствами.

— Нарымский сквер превратился в туалет для собак. Многие там выгуливают своих питомцев без поводков и намордников. Гулять там абсолютно небезопасно, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск сибирячка Маргарита Шубенина.

На кадрах, которые сняла сибирячка видно, что многие новосибирцы гуляют по скверу вместе со своими питомцами. Среди них есть как крупные собаки, так и совсем маленькие. Некоторые просто бегают по скверу без намордников.

— А вчера две крупные собаки, отпущенные хозяевами, чуть белку не разорвали. Вы же знаете, они там ручные, — сокрушается женщина.

Напомним, существует закон о выгуле собак. Недобросовестных хозяев ждет штраф от 1 до 2х тысяч рублей за прогулку с домашним любимцем без поводка и намордника в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU