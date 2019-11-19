«Каток, что вы хотели»: кроссовер из-за гололеда снес забор в Новосибирске
Днем во вторник, 19 ноября,в Новосибирске произошло ДТП с участием кроссовера: автомобиль столкнулся с другой иномаркой.
— На Красном проспекте в результате столкновения между кроссовером и универсалом Toyota, первый вылетел на аллею, — рассказывают очевидцы ДТП в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Когда кроссовер вылетел за пределы дороги, то сломал забор. Из-за чего произошло столкновение, пока неизвестно. Сибиряки в комментариях высказывают свои варианты развития событий:
— Катушка, что вы хотите то, а песка с солью нет, весь истратили.
— Помимо ремонта авто кому то еще предстоит это «золотое» ограждение восстанавливать, - пишут сейчас под постом комментаторы.
Авария на Красном проспекте .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU