«Каток, что вы хотели»: кроссовер из-за гололеда снес забор в Новосибирске

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-19T12:19:44+03:00

Обстоятельства ДТП еще не ясны. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

О пострадавших никакой информации нет

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Днем во вторник, 19 ноября,в Новосибирске произошло ДТП с участием кроссовера: автомобиль столкнулся с другой иномаркой.

— На Красном проспекте в результате столкновения между кроссовером и универсалом Toyota, первый вылетел на аллею, — рассказывают очевидцы ДТП в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Когда кроссовер вылетел за пределы дороги, то сломал забор. Из-за чего произошло столкновение, пока неизвестно. Сибиряки в комментариях высказывают свои варианты развития событий:

— Катушка, что вы хотите то, а песка с солью нет, весь истратили.

— Помимо ремонта авто кому то еще предстоит это «золотое» ограждение восстанавливать, - пишут сейчас под постом комментаторы.

Авария на Красном проспекте .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU