III Международная промышленная выставка Expo-Russia Vietnam - 2019

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-19T12:13:12+03:00

Выставка проводится на самом высоком уровне уже в третий раз.

С 14 по 16 ноября 2019 года в городе Ханое (Социалистическая Республика Вьетнам) состоялась Международная промышленная выставка Expo-Russia Vietnam - 2019.

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Выставка проводится на самом высоком уровне уже в третий раз с целью развития экономического, научно-технического, культурного, политического сотрудничества между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам, укрепления связей между странами, развития совместного бизнеса, торгово-экономических и инвестиционных отношений.

Все три дня работы выставки посетители не оставляли без внимания экспозицию Новосибирской области, которая была представлена компаниями:

- АО «Вектор-Медика» - компания - производитель противовирусных иммунобиологических препаратов, которые используют для терапии вирусных гепатитов, лечения герпеса, профилактики инфекций;

- ОАО «Новосибхолод» (ТМ «ПОЛЯРИС») - один из самых крупных и опытных производителей мороженого в России, чья продукция широко известна в Юго-Восточной Азии;

- ООО «РусИнТех Сервис» (RIT Automation)- российский разработчик и интегратор, предоставляющий высокотехнологичные решения для повышения безопасности, производительности и эффективности работы предприятий горнодобывающей промышленности;

- OOO «ТРИМЭКС» - компания - производитель продуктов быстрого приготовления, которая использует в своем производстве картофель и овсяные хлопья, выращенные на лучших новосибирских полях, а также другие ингредиенты высшего сорта;

- ООО «Эндосервис» - компания - производитель эндопротезов крупных суставов;

- ООО «Предприятие «Элтекс» - разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования: GPON, ethernet-коммутаторы доступа и агрегации, cервисные маршрутизаторы, оборудование Wi-Fi, VoIP, «Умный дом».

В ходе работы выставки компаниям из Новосибирской области удалось достойно презентовать свою продукцию, а также провести ряд деловых переговоров, в результате которых были подписаны крупные международные контракты.

Так, компания АО «Вектор-Медика» подписала контракт с компанией Vietnam GSV о поставках во Вьетнам медицинских препаратов российского производства, а компания «Эндосервис» подписала договор с компанией Metaprom на поставку эндопротезов российского производства.

Выставка Expo-Russia Vietnam - 2019 в очередной раз доказала свою значимость для развития деловых и культурных отношений, а также внесла достойный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами.