2019-11-19T09:29:39+03:00
Происшествия

Любила и чуть не убила: парень пытался скрыть от полиции свою агрессивную девушку

Сибирячка ударила возлюбленного ножом в ногу
Наталья КОЛОТОВА
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Сибиряк пытался спасти свою девушку от правосудия, несмотря на рану.Сибиряк пытался спасти свою девушку от правосудия, несмотря на рану.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Коченевском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление — девушка ударила парня ножом во время вечеринки со спиртным. В городскую больницу №34 из квартиры дома по улице Советской села Криводановка на скорой помощи был доставлен 28-летний новосибирец. Травма — колото-резанное ранение ноги.

— Потерпевший отказался что-либо пояснять сотрудникам полиции, прибывшим по сообщению медицинских работников, — сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Правоохранители все выяснили самостоятельно, нашли 19-летнюю сожительницу пациента. Девушка сидела дома, была пьяна.

В настоящее время в отношении сибирячки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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