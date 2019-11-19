«Люди, вы — звери!»: у цветочного павильона нашли котенка с перерезанным горлом

СЕГОДНЯ 09:16 2019-11-19T09:16:20+03:00

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В Новосибирске на одной из парковок микрорайона «Золотая горка» рядом с цветочным павильоном «Сказка-флора» компания оставила белый мешок. Сначала прохожие не обратили на него внимание, пока мешок вдруг не начал шевелиться. Когда прохожие заглянули внутрь, то ужаснулись. Там лежал котенок с перерезанным горлом. Через некоторое время он умер. Фото пакета опубликовано в группе «ЧП Новосибирск».

— Люди, вы — звери! Ну, хотя бы, в крайнем случае, можно было усыпить, если котенок не нужен, — возмутились подписчики. — Сплошное беззаконие. Живодерки сотнями убивали котят, щенков и птиц, якобы забирали в добрые руки, кого-нибудь наказали?

— Они же специально это сделали и положили у людей на виду, — уверены сибиряки.

ИСТОЧНИК KP.RU