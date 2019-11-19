«Позорные черти!»: мужья, избивающие жен, угрожают новосибирской общественнице расправой

СЕГОДНЯ 08:23 2019-11-19T08:54:13+03:00

Алене Поповой уже не первый раз портят машину мужья женщин, которых она защищает. Фото: Алена Попова

Изменить размер текста: A A

Новосибирская общественница Алена Попова — соавтор скандального закона против домашнего насилия. Сибирячка опубликовала гневный пост в своем аккаунте в Инстаграме, в котором рассказала, что ее преследуют «мужья-психи». В очередной раз девушке испортили машину:

— Позорные черти! Достали уже мою машину уродовать. То приклеят угрозы, то вокруг обцарапают, то камни кидают. Трусы позорные и черти! А потом вы меня спрашиваете, почему я за защиту персональных данных? В прошлый раз всю мою машину вкруговую изуродовал псих-муж девушки — жертвы насилия. А узнал он, где я, из бота, отдающего данные о наших перемещениях. Причем с номерами, временем и местом парковочных сессий, фотками. Вот он и применил это все по делу. А если бы у этого черта были еще и данные с камер, которые он бы точно купил, вообще бы и меня пришил бы в переулке спокойненько. А Камень мне в машину кидал тоже, блин, персонаж — защитник отца, крадущего детей у мамы. Фары выкручивал еще один герой нашего времени, который хотел, чтобы я «стерлась с лица земли». Надеюсь, в этот раз просто псих, который решил скрыться с места дтп, но что-то мне подсказывает, что не просто, — возмущается девушка.

А на днях сибирячке снова повредили машину: вмяли бок.

КП-Новосибирск Алена Попова рассказала, что ей просто прохода не дают люди, которые угрожают. Девушку преследуют не только на улице, но и в соцсетях.

— По факту угроз в сети к правоохранительным органам обращаться бесполезно. Поэтому Оксана Пушкина публично уже заявила, что каждый день нам всем, кто работает с законом против домашнего насилия, поступают угрозы, нас преследуют — нам необходима защита. Что касается порчи машины, с этим разбираются полицейские, — поделилась Алена Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Женщин накачивают страхом! Мы не верим в фальшивые синяки!»: в Новосибирске многодетные матери выступили против закона о домашнем насилии.

Православные активисты называют закон «фашистским», его автор ответила на критику общественников через КП-Новосибирск. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU