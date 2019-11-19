«Там несколько экипажей скорой помощи»: в Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход
В Новосибирске в Октябрьском районе по улице Выборная столкнулись внедорожник Lexus LX и хэтчбек Nissan Note. От удара у легковушки вдавило переднюю часть и развернуло поперек дороги. Об этом сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Помощь медиков понадобилась одному из находившихся в хэтчбеке. Всего на месте работали три скорых и два экипажа ДПС, — пишут подписчики группы.
А в группе «Инцидент. Новосибирск» уточняют, что все произошло рядом с остановкой «Жилмассив». Из-за столкновения авто пострадала женщина-пешеход.
— Там пострадала женщина-пешеход, с переломом левой ноги увезли на скорой помощи, — пишут в группе.
В Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU