«Там несколько экипажей скорой помощи»: в Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход

СЕГОДНЯ 06:59 2019-11-19T06:59:48+03:00

В Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход. Фото: «Инцидент. Новосибирск»

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В Новосибирске в Октябрьском районе по улице Выборная столкнулись внедорожник Lexus LX и хэтчбек Nissan Note. От удара у легковушки вдавило переднюю часть и развернуло поперек дороги. Об этом сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Помощь медиков понадобилась одному из находившихся в хэтчбеке. Всего на месте работали три скорых и два экипажа ДПС, — пишут подписчики группы.

А в группе «Инцидент. Новосибирск» уточняют, что все произошло рядом с остановкой «Жилмассив». Из-за столкновения авто пострадала женщина-пешеход.

— Там пострадала женщина-пешеход, с переломом левой ноги увезли на скорой помощи, — пишут в группе.

В Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU