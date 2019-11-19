2019-11-19T06:59:48+03:00
Происшествия

«Там несколько экипажей скорой помощи»: в Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход

Авария случилась по улице Выборной
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход. Фото: «Инцидент. Новосибирск»В Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход. Фото: «Инцидент. Новосибирск»
Изменить размер текста:

В Новосибирске в Октябрьском районе по улице Выборная столкнулись внедорожник Lexus LX и хэтчбек Nissan Note. От удара у легковушки вдавило переднюю часть и развернуло поперек дороги. Об этом сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Помощь медиков понадобилась одному из находившихся в хэтчбеке. Всего на месте работали три скорых и два экипажа ДПС, — пишут подписчики группы.

А в группе «Инцидент. Новосибирск» уточняют, что все произошло рядом с остановкой «Жилмассив». Из-за столкновения авто пострадала женщина-пешеход.

— Там пострадала женщина-пешеход, с переломом левой ноги увезли на скорой помощи, — пишут в группе.

В Новосибирске в ДТП пострадала женщина-пешеход.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пикапер из подземки: сибиряк с плакатом кадрит девушек в метро
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
«Уже час стоим в пробке»: четыре авто столкнулись на улице Петухова
«Малыш же захлебнется!»: в соцсетях затравили многодетную маму, которая плавала с ребенком в рюкзаке
«На них смотреть жалко, истощены, ребра торчат»: новосибирцы ищут хозяина брошенных на цепи собак на Северном объезде
Жизнь после Малахова: мама четверняшек надеется купить квартиру со скидкой от государства
Как некультурно: грабитель с ножом напал на двух театралок после спектакля
Плесень или черника: сибирячка обругала «Касабланку» за 700 рублей
Приговоренная к расстрелу сибирячка «заминировала» бизнес-центр
Убил случайно: продавец аккумуляторов пальнул в воришку, выстрел оказался неожиданно метким
Жителям левобережки поставили фингал в Инстаграме: маска в смартфоне покорила новосибирцев
Завод, на котором трудился Александр Покрышкин, продают за 1,84 миллиарда рублей
На рынке новосибирских интернет-СМИ сменился лидер
Появилось фото коттеджа за 67 миллионов, из-за которого возбудили уголовное дело на академика СО РАН
Владельца нелегального игорного клуба оставили на свободе
Нужен костюм Деда Мороза и елка: школа-интернат просит помочь организовать Новый год для детей
Во дают: новосибирскую школу стали отапливать с помощью энергии земли
Новосибирский подросток украл из магазина 8 плиток шоколада
«Это безобразие»: ребенок провалился в яму в Советском районе
В Новосибирской области за 10 месяцев сдали 16 тысяч квартир
Следователи возбудили уголовное дело после гибели на пожаре двух детей и их мамы
В Новосибирске из-за колеи столкнулись автобус и иномарка: есть пострадавшие
«Срочно утепляемся!»: на Новосибирск надвигается лютый мороз
Колотило полчаса: новосибирец в шортах пробежал 17 километров в 25-градусный мороз
Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН
Юные писатели и художники Новосибирска станут авторами и иллюстраторами книги о мире будущего
В Новосибирске блогер ради лайков отправилась на пляж, покрытый льдом
«Их ждет мучительная смерть»: в Новосибирске бездомных собак пытались убить мясом с иглами