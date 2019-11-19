2019-11-19T05:43:47+03:00
Происшествия

«Уже час стоим в пробке»: четыре авто столкнулись на улице Петухова

Водители советуют заранее искать пути объезда места аварии
Ульяна ДЖАНКОВА
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По улице Петухова столкнулись четыре машины. Фото: «АСТ-54»По улице Петухова столкнулись четыре машины. Фото: «АСТ-54»
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В Новосибирске по улице Петухова столкнулись четыре машины. Об этом сообщают подписчики группы службы эвакуации «АСТ-54».

— На заснеженной дороге в аварии приняли участие кроссовер Audi, которому в левый бок влетел седан. Также повреждения передней части получили универсал и минивэн, — пишут сибиряки. — Информации о пострадавших не поступало. Движение на этом участке — затруднено.

Водители предупреждают, что лучше место аварии объехать, так как собралась «пробка».

— Мы уже час стоим. Такое ощущение, что народ первый день в Сибири. Про зиму не в курсе, снег в глаза не видели. Стиль вождения настолько трудно поменять? — возмущаются автомобилисты.

— Альтернативный путь через Чемской жилмассив, но там тоже не проехать, — сообщают водители.

Также сибиряки жалуются на то, что с проезжей части не убран снег.

— Одна из крупнейших и значимых улиц города, и отвратительно убран снег. Он вообще не убран! — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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