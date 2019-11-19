«Уже час стоим в пробке»: четыре авто столкнулись на улице Петухова
В Новосибирске по улице Петухова столкнулись четыре машины. Об этом сообщают подписчики группы службы эвакуации «АСТ-54».
— На заснеженной дороге в аварии приняли участие кроссовер Audi, которому в левый бок влетел седан. Также повреждения передней части получили универсал и минивэн, — пишут сибиряки. — Информации о пострадавших не поступало. Движение на этом участке — затруднено.
Водители предупреждают, что лучше место аварии объехать, так как собралась «пробка».
— Мы уже час стоим. Такое ощущение, что народ первый день в Сибири. Про зиму не в курсе, снег в глаза не видели. Стиль вождения настолько трудно поменять? — возмущаются автомобилисты.
— Альтернативный путь через Чемской жилмассив, но там тоже не проехать, — сообщают водители.
Также сибиряки жалуются на то, что с проезжей части не убран снег.
— Одна из крупнейших и значимых улиц города, и отвратительно убран снег. Он вообще не убран! — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU