«На них смотреть жалко, истощены, ребра торчат»: новосибирцы ищут хозяина брошенных на цепи собак на Северном объезде

СЕГОДНЯ 03:00 2019-11-19T03:00:41+03:00

В вагончике на Северном объезде уже две недели не появляется хозяин собак, брошенных на цепи. Фото: «АСТ-54»

Люди переживают, что животные погибнут от голода или от мороза

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Новосибирец сообщил о том, что на Северном объезде брошены на цепи две собаки. По всей видимости, раньше они охраняли вагончик, в котором продавали дизельное топливо. Сейчас на дверях висит амбарный замок, вокруг лес и не души. Об этом мужчина написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Не знаю, как поступить. Уже вторую неделю езжу и наблюдаю, как две собаки на привязи остались брошенными на Северном объезде напротив гостиницы.Там стоит будка. Я, проезжая мимо, кормлю собак и вижу, что там никто не появляется. Как не оставить в беде братьев меньших? Может, с хозяином что-то случилось, а может он их просто бросил? — пишет в растерянности новосибирец.

На фото видно, что животные сильно истощены, у них торчат ребра.

Под сообщением люди активно обсуждали, как лучше поступить, чтобы не дать собакам умереть мучительной смертью: от голода или от надвигающихся на Новосибирск морозов.

— Лучше отпустить, ведь на воле им проще будет себя прокормить, — предложили подписчики.

Животные истощены, у них торчат ребра. Фото: «АСТ-54»

Но эту идею мало, кто поддержал.

— Мало людей собаки загрызли? Их надо сдать в приют. А бездомных собак бегает много, они потом дичают и кидаются на людей, — предостерегли люди, — Но мало, кто захочет тратить время и рисковать собой, что бы запихнуть их в машину.

Нашлись и те, кто утверждал, якобы животные там живут круглый год.

— Зря пишите их местоположение. Есть не добрые люди. Все группы зоозащиты не рекомендуют давать контакты нахождения животных.

Подписчики группы нашли на Авито, что вагончик, про который написал новосибирец, сейчас выставлен на продажу.

Неравнодушные новосибирцы просят хозяина откликнуться и позаботиться о собаках.

ИСТОЧНИК KP.RU