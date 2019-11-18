2019-11-18T19:03:44+03:00
Происшествия

Как некультурно: грабитель с ножом напал на двух театралок после спектакля

В итоге вечер после веселого спектакля закончился для сибирячек в больнице
Никита МАНЬКО
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Ограбление произошло возле ресторана. Фото: Яндекс. Карты.Ограбление произошло возле ресторана. Фото: Яндекс. Карты.
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История эта началась 12 апреля возле ресторана «Апшерон» на улице Бориса Богаткова. 47-летняя администратор роддома Анжела и 42-летняя сотрудница ГУФСИН Татьяна возвращались с весёлого спектакля драмтеатра «Среда» «Свободные отношения». Подруги решили поужинать в ресторане восточной кухни, а когда вышли на улицу, то столкнулись с пьяным мужчиной.

38-летний безработный достал нож и потребовал отдать сумочку. В ответ сибирячки попытались отбиться от грабителя, но он выхватил нож и напал на них. Анжела получила ранение в ногу, нож задел артерию. Женщина потеряла сознание к приезду скорой, что в суде расценили как тяжкий вред здоровью. Татьяна тоже пострадала: нападавший порезал сухожилие на ее кисти,

В итоге добычей нападавшего стала женская сумочка с имуществом на сумму в 16 тысяч рублей.

- Вскоре нападавший был задержан и помещён под арест. Обвиняемый частично признал вину в хищении сумки, утверждая, что защищался ножом от нападения женщин. Суд назначил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима, – прокомментировала помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

Потерпевшие отсудили по 200 тысяч рублей компенсации ущерба и морального вреда каждая, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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