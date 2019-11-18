Плесень или черника: сибирячка обругала «Касабланку» за 700 рублей
Сибирячка пожаловалась в социальных сетях на один из городских магазинов свежих кондитерских изделий. На деле, по мнению женщины, изделия оказались не самыми свежими.
— 14 ноября купила торт. Дата стояла — 13 число, торт Касабланка. Это было отвратительно! Торт был не просто старый, он был с плесенью! Вы травите людей! — пишет разгневанная мама на страничке instagram.com/revizor.nsk.
Далее женщина добавляет, что сначала лакомство попробовали дети, а потом уже были замечены кусочки плесени. Свой отзыв о кулинарной точке сибирячка снабдила фотографиями, но подписчики так и не поняли, где на снимках плесень.
— Это не плесень, а голубика, вы перепутали.
— Надо сначала научиться нормально фотографировать, а потом такие посты писать, — не верят сибирячке другие пользователи сети.
По мнению мамы, плесень на вилке. Фото: instagram.com/revizor.nsk
К слову, торт Касабланка обошелся покупательнице более чем в 700 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU