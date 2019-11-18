Плесень или черника: сибирячка обругала «Касабланку» за 700 рублей

18 Нояб. 18:36 2019-11-18T18:36:57+03:00

С виду торт красив, придраться не к чему. Фото: instagram.com/revizor.nsk

Женщина рассказала, что дети съели часть торта, после чего взрослые заметили зеленые вкрапления

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Сибирячка пожаловалась в социальных сетях на один из городских магазинов свежих кондитерских изделий. На деле, по мнению женщины, изделия оказались не самыми свежими.

— 14 ноября купила торт. Дата стояла — 13 число, торт Касабланка. Это было отвратительно! Торт был не просто старый, он был с плесенью! Вы травите людей! — пишет разгневанная мама на страничке instagram.com/revizor.nsk.

Далее женщина добавляет, что сначала лакомство попробовали дети, а потом уже были замечены кусочки плесени. Свой отзыв о кулинарной точке сибирячка снабдила фотографиями, но подписчики так и не поняли, где на снимках плесень.

— Это не плесень, а голубика, вы перепутали.

— Надо сначала научиться нормально фотографировать, а потом такие посты писать, — не верят сибирячке другие пользователи сети.

По мнению мамы, плесень на вилке. Фото: instagram.com/revizor.nsk

К слову, торт Касабланка обошелся покупательнице более чем в 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU