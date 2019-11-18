2019-11-18T18:36:57+03:00
Общество

Плесень или черника: сибирячка обругала «Касабланку» за 700 рублей

Женщина рассказала, что дети съели часть торта, после чего взрослые заметили зеленые вкрапления
Екатерина Иванова
Поделиться:
С виду торт красив, придраться не к чему. Фото: instagram.com/revizor.nskС виду торт красив, придраться не к чему. Фото: instagram.com/revizor.nsk
Изменить размер текста:

Сибирячка пожаловалась в социальных сетях на один из городских магазинов свежих кондитерских изделий. На деле, по мнению женщины, изделия оказались не самыми свежими.

— 14 ноября купила торт. Дата стояла — 13 число, торт Касабланка. Это было отвратительно! Торт был не просто старый, он был с плесенью! Вы травите людей! — пишет разгневанная мама на страничке instagram.com/revizor.nsk.

Далее женщина добавляет, что сначала лакомство попробовали дети, а потом уже были замечены кусочки плесени. Свой отзыв о кулинарной точке сибирячка снабдила фотографиями, но подписчики так и не поняли, где на снимках плесень.

— Это не плесень, а голубика, вы перепутали.

— Надо сначала научиться нормально фотографировать, а потом такие посты писать, — не верят сибирячке другие пользователи сети.

По мнению мамы, плесень на вилке. Фото: instagram.com/revizor.nsk

По мнению мамы, плесень на вилке. Фото: instagram.com/revizor.nsk

К слову, торт Касабланка обошелся покупательнице более чем в 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пикапер из подземки: сибиряк с плакатом кадрит девушек в метро
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с РСБУ
«Уже час стоим в пробке»: четыре авто столкнулись на улице Петухова
«Малыш же захлебнется!»: в соцсетях затравили многодетную маму, которая плавала с ребенком в рюкзаке
«На них смотреть жалко, истощены, ребра торчат»: новосибирцы ищут хозяина брошенных на цепи собак на Северном объезде
Жизнь после Малахова: мама четверняшек надеется купить квартиру со скидкой от государства
Как некультурно: грабитель с ножом напал на двух театралок после спектакля
Приговоренная к расстрелу сибирячка «заминировала» бизнес-центр
Убил случайно: продавец аккумуляторов пальнул в воришку, выстрел оказался неожиданно метким
Жителям левобережки поставили фингал в Инстаграме: маска в смартфоне покорила новосибирцев
Завод, на котором трудился Александр Покрышкин, продают за 1,84 миллиарда рублей
На рынке новосибирских интернет-СМИ сменился лидер
Появилось фото коттеджа за 67 миллионов, из-за которого возбудили уголовное дело на академика СО РАН
Владельца нелегального игорного клуба оставили на свободе
Нужен костюм Деда Мороза и елка: школа-интернат просит помочь организовать Новый год для детей
Во дают: новосибирскую школу стали отапливать с помощью энергии земли
Новосибирский подросток украл из магазина 8 плиток шоколада
«Это безобразие»: ребенок провалился в яму в Советском районе
В Новосибирской области за 10 месяцев сдали 16 тысяч квартир
Следователи возбудили уголовное дело после гибели на пожаре двух детей и их мамы
В Новосибирске из-за колеи столкнулись автобус и иномарка: есть пострадавшие
«Срочно утепляемся!»: на Новосибирск надвигается лютый мороз
Колотило полчаса: новосибирец в шортах пробежал 17 километров в 25-градусный мороз
Следователи выясняют, как служебный коттедж за 67 миллионов рублей переписали на дочку академика СО РАН
Юные писатели и художники Новосибирска станут авторами и иллюстраторами книги о мире будущего
В Новосибирске блогер ради лайков отправилась на пляж, покрытый льдом
«Их ждет мучительная смерть»: в Новосибирске бездомных собак пытались убить мясом с иглами