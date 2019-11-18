Приговоренная к расстрелу сибирячка «заминировала» бизнес-центр

18 Нояб. 18:05 2019-11-18T18:05:56+03:00

Сибирячка сообщила полицейским о бомбе после того, как ее не приняли на работу. Фото: google.ru/maps

Отвергнутая соискательница решила вернуться в тюрьму, где сидела с 19 лет

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Жительница Новосибирска не прошла собеседование и решила в отместку работодателю заминировать бизнес-центр на Восходе.

Сегодня Железнодорожный районный суд вынес строгий приговор по статье о ложном акте терроризма. Сообщение о бомбе поступил 19 августа, от женщины пришедшей на собеседование в здании Бизнес-центра.

Недавно освободившаяся из колонии для особо опасных преступников 43-летняя Александра пришла устраиваться на работу, однако получила отказ. Женщина восприняла неудачу болезненно, выпила и решила отомстить — тем же вечером пришла в отдел полиции Железнодорожного района и сообщила дежурному о готовящемся теракте. Сотрудники полиции провели проверку, но из-за позднего времени эвакуации не потребовалось.

Задержанная написала явку с повинной и раскаялась, попросив рассмотреть дело в особом порядке.

— В 1995 году уроженка Камня-на-Оби была приговорена к расстрелу за убийство четверых человек, но в 1999 году попала под амнистию и получила 25 лет колонии. Обвиняемая условно-досрочно вышла на свободу в 2018 году, проведя в местах лишения свободы 22 года. С учетом неотбытого наказания и рецидива, гособвинение запросило три с половиной года лишения свободы, — прокомментировал дело «КП-Новосибирск» помощник прокурора Железнодорожного района Михаил Кочаков.

Суд назначил женщине три года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима, приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU