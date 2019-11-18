Убил случайно: продавец аккумуляторов пальнул в воришку, выстрел оказался неожиданно метким

18 Нояб. 17:18 2019-11-18T17:18:36+03:00

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Новосибирец с третьего раза получил приговор за смерть ночного гостя, перелезшего через забор с медицинской маской на лице. Сегодня в прокуратуре Кировского района рассказали подробности дела.

Трагедия произошла в предпраздничную ночь с 8 на 9 мая в одном из домов Кировского района на улице Немировича-Данченко. Как сообщили в прокуратуре, воришка перелез через забор, во двор дома местного скупщика аккумуляторов.

Хозяин дома увидел непрошеного гостя из окна и вышел навстречу с пневматической винтовкой. Согласно показаниям обвиняемого, он испугался гостя в маске и, якобы от неожиданности, выстрелил, попав молодому человеку в шею. Травма оказалась смертельной, потерпевший вскоре скончался.

— Дело рассматривали в суде третий раз, родственники потерпевшего настаивают на умышленном убийстве. В ходе следственного эксперимента был восстановлен ход событий и суд посчитал необходимым вынести приговор за убийство по неосторожности, — сообщили «КП-Новосибирск» в Кировском районном суде.

Сам обвиняемый не хочет общаться с журналистами, но предложил выкупить его комментарий за 50 тысяч рублей.

Семья погибшего молодого человека: отец и две сестры точно будут обжаловать приговор в Новосибирском областном суде. Сотрудники прокуратуры отметили, что погибший был ранее судим за имущественные преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU