2019-11-18T16:49:11+03:00
Общество

Жителям левобережки поставили фингал в Инстаграме: маска в смартфоне покорила новосибирцев

Маски для жителей Новосибирска скачали и использовали около 300 тысяч раз
Никита МАНЬКО
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Сам автор во время примерки маски. Фото: instagram.comСам автор во время примерки маски. Фото: instagram.com
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Новый набор масок для жителей Новосибирска покорил пользователей Инстаграма — за месяц его примерили около 300 тысяч раз. Популярный набор масок включает в себя три образа и около двух десятков фоновых снимков. «Житель правого берега» дополняет лицо модными очками, намекая на желание выглядеть крутым и солидным на фоне фотографии вокзала «Новосибирск-Главный». «Житель Академгородка» добавляет круглые очки «умника» на фоне здания новосибирского технопарка. Но больше всего восторга у пользователей Инстаграма вызвала маска «жителя левого берега» — с красным глазом после драки и кепкой «228».

Как рассказал «КП-Новосибирск» дизайнер Дмитрий Синтерев, идея пришла случайно — автор заметил на улице надпись «Я люблю НСК» и не смог остановить ностальгический поток идей. Любимой маской Дмитрия стала маска жителя левого берега, вдохновленная иронией в группе «Мемосибирск» «ВКонтакте».

— Эта маска стала кульминацией моей любви к Новосибирску. В ней собраны все знаковые места этого города, по моему мнению. Я сам голосую за второй образ ( у киоска с хот-догами — прим. КП-Новосибирск), он душевный, — написал автор набора масок в Инстаграме.

За месяц маски использовали около 300 тысяч раз, с ними сделано более 14 тысяч фото, особенно популярны они стали в последние семь дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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