Завод, на котором трудился Александр Покрышкин, продают за 1,84 миллиарда рублей

18 Нояб. 16:46 2019-11-18T16:46:29+03:00

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Имущество «Сибсельмаша» выставлено на торги. Активы Новосибирского производственного объединения превратилось в лот, который включает в себя здания, оборудование, автомобили и спецтехнику. Начальная цена аукциона – 1,84 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск».

«Сибсельмаш» - одно из самых известных предприятий Новосибирска. Когда еще не было закончено строительство этого завода, на нем трудился будущий маршал авиации и Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

В 2017 года имущество завода планировалось продать по частям, но затем кредиторы большинством голосов решили выставить товар одним лотом.

ИСТОЧНИК KP.RU