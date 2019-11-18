2019-11-18T16:46:29+03:00
Экономика

Завод, на котором трудился Александр Покрышкин, продают за 1,84 миллиарда рублей

Имущество бывшего завода-гиганта «Сибсельмаш» выставили на торги
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Имущество завода выставлено на торги.Имущество завода выставлено на торги.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Имущество «Сибсельмаша» выставлено на торги. Активы Новосибирского производственного объединения превратилось в лот, который включает в себя здания, оборудование, автомобили и спецтехнику. Начальная цена аукциона – 1,84 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает издание «Деловой квартал Новосибирск».

«Сибсельмаш» - одно из самых известных предприятий Новосибирска. Когда еще не было закончено строительство этого завода, на нем трудился будущий маршал авиации и Трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин.

В 2017 года имущество завода планировалось продать по частям, но затем кредиторы большинством голосов решили выставить товар одним лотом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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