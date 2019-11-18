2019-11-18T15:37:11+03:00
Происшествия

Владельца нелегального игорного клуба оставили на свободе

Бердский городской суд вынес приговор за организацию азартных игр и сопротивление полиции
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Суд по азартному делу длился несколько лет.Суд по азартному делу длился несколько лет.
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2 года и 3 месяца условно – такой приговор вынес суд за организацию азартных игр и применение насилия к полиции.

Разбирательство по этому делу длилось несколько лет. Суд признал Олега Омельянчука виновным, затем апелляция отменила приговор, и теперь он прозвучал вновь.

- Омельянчуком и иными неустановленными лицами было организовано проведение азартных игр в подвальном помещении в городе Бердске, на улице Ленина, 17, - сообщает прокуратура Новосибирской области. - В целях придания видимости законной деятельности документально организация была оформлена как осуществляющая торговлю векселями.

На процессе Омельянчук настаивал, что игр не было, а люди, действительно, проводили сделки с векселями. Суд не согласился с этим утверждением. За проведение нелегальных игр, а также за сопротивление полиции при задержании бердчанину дали условный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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