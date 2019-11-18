Владельца нелегального игорного клуба оставили на свободе
2 года и 3 месяца условно – такой приговор вынес суд за организацию азартных игр и применение насилия к полиции.
Разбирательство по этому делу длилось несколько лет. Суд признал Олега Омельянчука виновным, затем апелляция отменила приговор, и теперь он прозвучал вновь.
- Омельянчуком и иными неустановленными лицами было организовано проведение азартных игр в подвальном помещении в городе Бердске, на улице Ленина, 17, - сообщает прокуратура Новосибирской области. - В целях придания видимости законной деятельности документально организация была оформлена как осуществляющая торговлю векселями.
На процессе Омельянчук настаивал, что игр не было, а люди, действительно, проводили сделки с векселями. Суд не согласился с этим утверждением. За проведение нелегальных игр, а также за сопротивление полиции при задержании бердчанину дали условный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU