Нужен костюм Деда Мороза и елка: школа-интернат просит помочь организовать Новый год для детей

18 Нояб. 15:27 2019-11-18T15:27:16+03:00

Денег на праздничный антураж в образовательном учреждении нет

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Пост с просьбой о помощи появился в группе «Портал 54 Новосибирск»: его авторы - педагоги школы-интерната №154. Они хотят подарить детям из школы-интерната №154 новогодний праздник, но денег для этого нет. А требуется совсем немного:

- Нужен костюм Деда Мороза, искусственная елка и гирлянда, - пишут в социальных сетях в группе «Портал 54 Новосибирск».

Администрация интерната хочет, чтобы у детей был настоящий Новый год – с Дедом Морозом, елкой и подарками - и собирают деньги именно на праздничный антураж.

- Костюм стоит около 3-4 тысяч, елка - от 1,5 тысяч рублей в зависимости высоты, - перечисли корреспондентам КП-Новосибирск расходы.

Если вы хотите помочь школе-интернату, о бращайтесь по телефону 8-951-386-66-86 (Анастасия Колонда).

ИСТОЧНИК KP.RU