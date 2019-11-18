2019-11-18T13:32:42+03:00
Общество

Во дают: новосибирскую школу стали отапливать с помощью энергии земли

Реализация проекта началась еще в 2018 году, и сейчас уже есть результаты
Анна ПАШАГИНА
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В школе отказались от традиционного вида отопления.В школе отказались от традиционного вида отопления.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Одну из школ Октябрьского района перевели на геотермальную систему отопления: то есть, теперь учебное учреждение будут отапливать с помощью энергии земли.

— Эта мера была вынужденной: в данной части Октябрьского района отсутствует теплоцентраль. На сегодняшний день все работы по установке оборудования закончены, и в школе функционирует новая система отопления», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Реализация проекта началась в 2018 году. Управлять новой системой отопления можно как из диспетчерской, так и удаленно.

— Если эксперимент будет удачным, мы планируем такие же системы внедрить, например, на территории загородных лагерей, — отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Внедрение такого отопления решает сразу несколько проблем — экономии, безопасности и экологии. Реализация такого проекта позволит в будущем отапливать школу абсолютно бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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