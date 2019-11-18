Во дают: новосибирскую школу стали отапливать с помощью энергии земли
Одну из школ Октябрьского района перевели на геотермальную систему отопления: то есть, теперь учебное учреждение будут отапливать с помощью энергии земли.
— Эта мера была вынужденной: в данной части Октябрьского района отсутствует теплоцентраль. На сегодняшний день все работы по установке оборудования закончены, и в школе функционирует новая система отопления», — отметил мэр Анатолий Локоть.
Реализация проекта началась в 2018 году. Управлять новой системой отопления можно как из диспетчерской, так и удаленно.
— Если эксперимент будет удачным, мы планируем такие же системы внедрить, например, на территории загородных лагерей, — отметил начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.
Внедрение такого отопления решает сразу несколько проблем — экономии, безопасности и экологии. Реализация такого проекта позволит в будущем отапливать школу абсолютно бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU