2019-11-18T12:24:03+03:00
Общество

В Новосибирской области за 10 месяцев сдали 16 тысяч квартир

Такой итог подвели в областном минстрое
Анна ПАШАГИНА
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Тысячи сибиряков получили жилье.Тысячи сибиряков получили жилье.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Новосибирске с января по октябрь 2019 года ввели в эксплуатацию более 16 тысяч квартир. Об этом сообщает министерство строительства Новосибирск.

— Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 12,6 %. По итогам десяти месяцев 2019 года регион выполнил годовые плановые показатели по объему вводимого жилья на 69,6 %, — сообщает пресс-служба на сайте министерства строительства Новосибирска.

Среди субъектов Российской Федерации Новосибирская область занимает 11 место. Такие итоги были подведены за январь-сентябрь 2019 года. За это время в эксплуатацию ввели 2,1% — этот процент высчитан от общей суммы введенного жилья по России в целом.

— За январь — сентябрь 2019 года в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 1 место по объему введенного жилья. — рассказывают в пресс-служба на сайте министерства строительства Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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