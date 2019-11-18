2019-11-18T11:52:42+03:00
Происшествия

В Новосибирске из-за колеи столкнулись автобус и иномарка: есть пострадавшие

По предварительной информации, травмы получил водитель машины
Анна ПАШАГИНА
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По предварительной информации водитель легкового автомобиля пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»По предварительной информации водитель легкового автомобиля пострадал. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Днем в понедельник, 18 ноября, на одной из дорог Новосибирска произошло страшное ДТП. На Толмачевском шоссе столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и пассажирский автобус ПАЗ 227-го маршрута.

- По словам очевидцев, в ДТП пострадал водитель Ниссана, - рассказывают очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

О характере травм водителя автомобиля пока ничего не известно. Очевидцы, которые записали видео утверждают, виновата в ДТП колея, которая образовалась на новосибирских дорогах. В результате ДТП легковушка осталась без передней части, а у автобуса отлетел бампер.

В другой группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» сибиряки сообщают, что недалеко от произошедшей аварии за пределы трассы вылетел еще один автомобиль.

ДТП на Толмачёвском шоссе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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