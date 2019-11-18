Юные писатели и художники Новосибирска станут авторами и иллюстраторами книги о мире будущего

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-18T09:51:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Стать участниками конкурса «Будущее время Поколения М» могут дети от 11 до 18 лет из любого уголка Новосибирского региона.

Для этого необходимо создать короткий рассказ или иллюстрацию по одной из конкурсных тем и загрузить свою работу на сайт проекта - pokolenie.mts.ru — до 12 апреля 2020 года.

Юным писателям и художникам предлагается пофантазировать по одному или нескольким из шести направлений: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Из лучших работ редакция «Аванта» издательства «АСТ» создаст иллюстрированную энциклопедию, которая поступит на прилавки российских книжных магазинов в 2020 году. Обложку издания украсит также одна из детских конкурсных работ, которая будет выбрана жюри и «оживлена» с помощью инструментов дополненной реальности.

Специально для участников конкурса «Будущее время Поколения М» на сайте проекта открыта бесплатная образовательная программа, которая поможет юным футурологам лучше сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса станут космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

«Конкурс «Будущее время Поколения М» - уникален, поскольку адресован юным писателям и художникам с потенциалом футуролога. Уверен, именно ребята-визионеры со свежими идеями станут в будущем новыми именами в российской научной фантастике. Опыт и ресурсы проекта «Поколение М» в союзе с экспертизой издательства «АСТ» и благотворительного фонда «Система» позволят ребятам из Новосибирской области уже в школьном возрасте стать соавтором «энциклопедии будущего». Поскольку среди победителей проекта «Поколение М» традиционно много ребят из нашего региона, мы ждем ярких работ и в этом творческом состязании», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Конкурс «Будущее время Поколения М» для нас — это смелый эксперимент, в ходе которого мы хотим вовлечь максимально широкую аудиторию детей в создание научно-популярной книги, которая будет интересна их сверстникам. И интернет для этого — самая правильная площадка. Надеемся, что образовательная программа в онлайне от мастеров проекта позволит вдохновить участников и задать тон для их творчества, а по итогам интернет-соревнования мы получим большое количество работ высокого уровня, которые сделают «энциклопедию будущего» по-настоящему захватывающей», — директор департамента детской литературы издательства «АСТ» Ольга Муравьева.