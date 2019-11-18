«Их ждет мучительная смерть»: в Новосибирске бездомных собак пытались убить мясом с иглами

СЕГОДНЯ 08:14 2019-11-18T08:14:28+03:00

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В Новосибирске около дома №3/1 по улице Связистов Анастасия Нагорная обнаружила страшную находку: куски мяса с огромными иглами. Фото она опубликовала у себя на странице «ВКонтакте».

— Вот так у нас борются с собаками, — написала сибирячка.

Подписчики группы «Ревизорро Новосибирск» возмущены подобными методами истребления бродячих животных.

-Это жестоко! Собака не виновата, что ее выкинули из дома. На тех, кто это делает, нужно и одеть намордник, — возмущаются люди. — Какая разница домашние или бездомные, это животные, которые не виноваты, что живут на улице, потому что люди наигрались и выкинули их, такой едой надо кормить подробных хозяев, людей без души, раз уж переживать за безопасность детей и людей, лучше бы усыпляли тогда, зачем жестокость, пес будет мучиться и не факт, что это не произойдет на глазах тех же детей, они вынуждены будут наблюдать, как собачка дергается в конвульсиях с кровью изо рта. Что, вообще, творится с нашим миром?

Но нашлись и те, кто убежден: безопасность дороже жизни бродячих животных: методы борьбы с ними неважны.

ИСТОЧНИК KP.RU