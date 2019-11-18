2019-11-18T06:17:54+03:00
Общество

Везли бензопилу и набор отмычек: под Новосибирском задержали троих угонщиков

Они пытались уехать на ворованном авто в другую область и там его продать
Владимир ПТАШНИК
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Сейчас ведётся расследование о причастности задержанных к другим подобным преступлениям.Сейчас ведётся расследование о причастности задержанных к другим подобным преступлениям.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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16 ноября, один из жителей Советского района города Новосибирска пошел за своей машиной в гараж и обнаружил, что его «Ниссан Альмера» кто-то угнал. Пострадавший тут же обратился за помощью в полицию.

Правоохранители на 20 километре трассы Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий была организовали засаду на угонщиков, и там и задержали одного из жуликов на ворованном «Ниссане». Двое его подельников пытались скрыться на другой машине, но в ходе погони также были задержаны. При себе подозреваемые имели бензопилу, перчатки, рацию и набор отмычек.

— Задержанными оказались трое жителей города Кемерово в возрасте 40, 43 и 47 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Оперативники установили, что фигуранты похитили транспортное средство с целью его дальнейшей перепродажи, сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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