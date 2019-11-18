«Авто всмятку — страшная картина»: двух водителей увезли на «скорой» после ДТП в Ленинском районе

СЕГОДНЯ 03:03 2019-11-18T03:06:15+03:00

После столкновения в Ленинском районе один автомобиль лег на крышу. Фото: «АСТ-54»

Столкнулись три автомобиля, один из них перевернулся на крышу

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В Ленинской районе Новосибирска у дома №67 по улице Немировича-Данченко произошло страшное ДТП. После столкновения трех автомобилей Lexus RX перевернулся на крышу. Машины получили значительные повреждения. Двух водителей отвезли в больницу, у одного из них — открытая черепно-мозговая травма, а у второго — подозрение на перелом ребер. Также пострадали двое пассажиров, но от госпитализации они отказались. Об этом сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Двух водителей увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»

— Слава богу, что все живы! В реальности — картина страшная: авто на крыше, почти всмятку, приехали скорая, детская реанимация, но детей не было, согласно информации. Там перегородили обзор, чтобы не затруднять проезд. Всем здоровья, — пишут очевидцы.

— Это очень страшно. Соблюдайте скоростной режим. Люди берегите себя и других, ведь дорога очень скользкая, будьте аккуратнее, помните, что вас ждут дома близкие и родные, — предостерегают друг друга новосибирцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744351" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске после столкновения с тремя авто перевернулся кроссовер.

ИСТОЧНИК KP.RU