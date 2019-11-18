«Авто всмятку — страшная картина»: двух водителей увезли на «скорой» после ДТП в Ленинском районе
В Ленинской районе Новосибирска у дома №67 по улице Немировича-Данченко произошло страшное ДТП. После столкновения трех автомобилей Lexus RX перевернулся на крышу. Машины получили значительные повреждения. Двух водителей отвезли в больницу, у одного из них — открытая черепно-мозговая травма, а у второго — подозрение на перелом ребер. Также пострадали двое пассажиров, но от госпитализации они отказались. Об этом сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Двух водителей увезли в больницу. Фото: «АСТ-54»
— Слава богу, что все живы! В реальности — картина страшная: авто на крыше, почти всмятку, приехали скорая, детская реанимация, но детей не было, согласно информации. Там перегородили обзор, чтобы не затруднять проезд. Всем здоровья, — пишут очевидцы.
— Это очень страшно. Соблюдайте скоростной режим. Люди берегите себя и других, ведь дорога очень скользкая, будьте аккуратнее, помните, что вас ждут дома близкие и родные, — предостерегают друг друга новосибирцы.
В Новосибирске после столкновения с тремя авто перевернулся кроссовер.
ИСТОЧНИК KP.RU