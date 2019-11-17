2019-11-17T21:01:01+03:00
Общество

«Родители узнают - вправят мозги»: в Новосибирске дети скатывались с опасной горки под авто

Такие игры школьники устроили на Ипподромской магистрали
Татьяна СОЛОВОВА
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Водитель чудом не сбил ребенка. Фото: «Инцидент Новосибирск».Водитель чудом не сбил ребенка. Фото: «Инцидент Новосибирск».
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Видео с опасными играми детей на Ипподромской магистрали появилось в группе «Инцидент Новосибирск». В кадре – мальчик, который скатывается с горки и выезжает на дорогу. Чудом машина успевает притормозить и не сбивает его.

- Дети устроили опасные катания с горки. Будьте внимательны! – предупреждают в группе «Инцидент Новосибирск» водителей.

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшнн в комментариях:

- Достаточно посмотреть это видео родителям, а там уж, думаю, они сами его накажут.

- Конечно, это просто ужас - увидеть такую выходку от ребенка. Безнаказанно это не пройдёт. Ну, естественно, водителю лучше всего было провести всё-таки разъяснительную беседу на месте. Пусть потом только попробует дитятко пожаловаться родителям.

- Если бы ехал чуть быстрее, то всё, две судьбы сломаны.

- Родители узнают – вправят мозги, - пишут сейчас комментаторы.

В Новосибирске дети скатывались с опасной горки прямо под авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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