«Там колея - ужас»: иномарка перевернулась на Димитровском мосту в Новосибирске
Вечером в воскресенье, 17 ноября, серьезная авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска: там на Димитровском мосту перевернулась иномарка Chevrolet Cruze. Об этом очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Другие автомобили в аварии не пострадали: Chevrolet Cruze наехал на препятствие. Никто тяжелых травм не получил, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшую аварию:
- Так там колея! Считай, трамплин!
- У вас так каждую зиму аварии? Ужас какой-то творится!
- Покатушки так закончились.
- Судя по тому как далеко улетел скорость не менее 80 километров в час была.
- Можно засудить дорожников, - пишут комментаторы.
В Новосибирске иномарка перевернулась на Димитровском мосту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU