«Там колея - ужас»: иномарка перевернулась на Димитровском мосту в Новосибирске

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-17T15:42:31+03:00

К счастью, никто в аварии не пострадал

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Вечером в воскресенье, 17 ноября, серьезная авария произошла в Железнодорожном районе Новосибирска: там на Димитровском мосту перевернулась иномарка Chevrolet Cruze. Об этом очевидцы рассказали в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Другие автомобили в аварии не пострадали: Chevrolet Cruze наехал на препятствие. Никто тяжелых травм не получил, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшую аварию:

- Так там колея! Считай, трамплин!

- У вас так каждую зиму аварии? Ужас какой-то творится!

- Покатушки так закончились.

- Судя по тому как далеко улетел скорость не менее 80 километров в час была.

- Можно засудить дорожников, - пишут комментаторы.

В Новосибирске иномарка перевернулась на Димитровском мосту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU