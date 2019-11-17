«Это же сколько денег сожжено»: сибирячка отметила развод, спалив свадебное платье

СЕГОДНЯ 11:59 2019-11-17T11:59:07+03:00

Маша продавать платье не хотела и решила его сжечь. Фото: Александр АНТОЩЕНКО.

Фото с девичника, который закатила сибирячка, вызвали бурю эмоций в соцсетях

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Сибирячка Мария Саватеева стала настоящей звездой соцсетей благодаря фото со своего девичника в честь развода. Отмечала она его пять лет назад, но снимки разлетелись по соцсетям сейчас и собрали сотни лайков и комментариев.

Напомним, документы о разводе Марии и ее экс-супругу пришлось забирать всего за четыре дня до годовщины их свадьбы. Девушка решила не впадать в уныние, а по совету подруг устроить экстремальный девичник. И сжечь на нем фату и свадебное и платье.

Девушку поддержали ее подруги. Фото: Александр АНТОЩЕНКО.

- Продавать я их точно не собиралась, а смотреть на них сил уже не было, - вспоминает Маша. – Вот и решила его сжечь: как символ всего плохого, что я оставляю в прошлом.

Так и сделала девушка, и все это запечатлел фотограф. Мнения пользователей соцсетей в группе «ТЫЖЕДЕВОЧКА» о поступке сибирячки разделились:

Маша облила платье мартини и сожгла его. Фото: Александр АНТОЩЕНКО.

- Это же сколько денег было сожжено!

- Это просто эмоции: их надо выпустить, неважно каким способом!

- В чем прикол ненависти к прошлым отношениям? – пишут комментаторы.

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Кто сказал, что развод не может стать шикарным поводом для праздника? В конце концов, новая жизнь начинается, и встречать ее с кислым лицом как-то негоже. Именно так рассуждала 31-летняя жительница Новосибирска Мария Саватеева, выходя из ЗАГСа (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU