«Это же сколько денег сожжено»: сибирячка отметила развод, спалив свадебное платье
Сибирячка Мария Саватеева стала настоящей звездой соцсетей благодаря фото со своего девичника в честь развода. Отмечала она его пять лет назад, но снимки разлетелись по соцсетям сейчас и собрали сотни лайков и комментариев.
Напомним, документы о разводе Марии и ее экс-супругу пришлось забирать всего за четыре дня до годовщины их свадьбы. Девушка решила не впадать в уныние, а по совету подруг устроить экстремальный девичник. И сжечь на нем фату и свадебное и платье.
Девушку поддержали ее подруги. Фото: Александр АНТОЩЕНКО.
- Продавать я их точно не собиралась, а смотреть на них сил уже не было, - вспоминает Маша. – Вот и решила его сжечь: как символ всего плохого, что я оставляю в прошлом.
Так и сделала девушка, и все это запечатлел фотограф. Мнения пользователей соцсетей в группе «ТЫЖЕДЕВОЧКА» о поступке сибирячки разделились:
Маша облила платье мартини и сожгла его. Фото: Александр АНТОЩЕНКО.
- Это же сколько денег было сожжено!
- Это просто эмоции: их надо выпустить, неважно каким способом!
- В чем прикол ненависти к прошлым отношениям? – пишут комментаторы.
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ИСТОЧНИК KP.RU