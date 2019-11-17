«Ситуация страшная»: неадекватный таксист устроил дрифт в центре Новосибирска
Утром в воскресенье, 17 ноября, новосибирские водители, которые оказались на улице Гоголя, могли наблюдать опасные маневры неадекватного таксиста. Очевидцы рассказали об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Двигался он таким вот образом по улице Гоголя, от цирка в сторону Ипподромской. Я ехал за ним до Бориса Богаткова. Дальше он направился в сторону автопарка на Доватора, точно также, как на видео, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Таксист, устроивший дрифт на дороге, возмутил сибиряков, и они не сдерживают эмоции в комментариях:
- В таких случаях надо вызывать ГИБДД. Он может быть в наркотическом опьянении и такое вождение, может плохо закончиться, для других участников движения.
- Ждём очередную разбитую машину такси в новостях.
- Смех смехом, а ситуация страшная, - пишут комментаторы.
Неадекватный таксист устроил дрифт в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU