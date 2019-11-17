«Ситуация страшная»: неадекватный таксист устроил дрифт в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 09:21 2019-11-17T09:21:09+03:00

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Утром в воскресенье, 17 ноября, новосибирские водители, которые оказались на улице Гоголя, могли наблюдать опасные маневры неадекватного таксиста. Очевидцы рассказали об этом в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Двигался он таким вот образом по улице Гоголя, от цирка в сторону Ипподромской. Я ехал за ним до Бориса Богаткова. Дальше он направился в сторону автопарка на Доватора, точно также, как на видео, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Таксист, устроивший дрифт на дороге, возмутил сибиряков, и они не сдерживают эмоции в комментариях:

- В таких случаях надо вызывать ГИБДД. Он может быть в наркотическом опьянении и такое вождение, может плохо закончиться, для других участников движения.

- Ждём очередную разбитую машину такси в новостях.

- Смех смехом, а ситуация страшная, - пишут комментаторы.

Неадекватный таксист устроил дрифт в Новосибирске.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU