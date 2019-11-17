«Физрук отбился от рук»: парень позабавил зарядкой пассажиров метро
Веселое видео появилось в группе «Новосибирск»: в кадре – парень в спортивном костюме и кроссовках, который приседает прямо на платформе метро. Причем никто ему не мешает, а очевидцы снимают происходящее на телефон.
- Новосибирск - спортивный город. Придумайте смешное описание к видео, - попросили организаторы паблика своих подписчиков.
Пользователи соцсетей рады стараться и сейчас юморят кто во что горазд:
- Когда вроде дембельнулся, а привычки остались
- Психанул или замерз?
- Не теряем время зря.
- Нервничает человек, торопится, поезд ждёт.
- Когда опаздываешь на тренировку, а по времени сейчас приседания.
- Когда одел летние кроссовки и штаны в снег
- Физрук отбился от рук, - пишут под постом комментаторы.
Парень позабавил соцсети зарядкой в новосибирском метро.Позитивный паблик о Новосибирске (ВСТУПАЙ) http://vk.com/novosibka
ИСТОЧНИК KP.RU