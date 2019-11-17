«Физрук отбился от рук»: парень позабавил зарядкой пассажиров метро

СЕГОДНЯ 08:39 2019-11-17T08:39:39+03:00

Парень не стеснялся приседать в метро. Фото: «Новосибирск».

На глазах изумленных новосибирцев спортсмен приседал, а очевидцы снимали все на видео

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Веселое видео появилось в группе «Новосибирск»: в кадре – парень в спортивном костюме и кроссовках, который приседает прямо на платформе метро. Причем никто ему не мешает, а очевидцы снимают происходящее на телефон.

- Новосибирск - спортивный город. Придумайте смешное описание к видео, - попросили организаторы паблика своих подписчиков.

Пользователи соцсетей рады стараться и сейчас юморят кто во что горазд:

- Когда вроде дембельнулся, а привычки остались

- Психанул или замерз?

- Не теряем время зря.

- Нервничает человек, торопится, поезд ждёт.

- Когда опаздываешь на тренировку, а по времени сейчас приседания.

- Когда одел летние кроссовки и штаны в снег

- Физрук отбился от рук, - пишут под постом комментаторы.

Парень позабавил соцсети зарядкой в новосибирском метро.Позитивный паблик о Новосибирске (ВСТУПАЙ) http://vk.com/novosibka

ИСТОЧНИК KP.RU