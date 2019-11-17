Вместе в горы: новосибирские сестренки сняли трогательный клип в Абхазии

СЕГОДНЯ 07:06 2019-11-17T07:06:57+03:00

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Маленькие сестры-певицы из Новосибирска - 10-летняя Арина и 8-летняя Виктория Олейниковы - выпустили свой первый клип на песню «Я зажигаю огонь» о сестринской любви. Съемки видео проводились в Сочи и на озере Рица в Абхазии, что заняло два съемочных дня. Девочки поднялись в горы с рюкзаками, катались по озеру на катере, искупались в Черном море, исследовали заброшенный санаторий.

– В основу сюжетной линии клипа легла трогательная и благородная любовь сестер, а также поддержка друг друга в любой ситуации. Основной посыл зрителям – идти вместе в огонь, и в воду. Особенно хорошо получились захватывающие горные панорамы и живописные виды Сочи и Кавказа, – сообщила арт-директор Академии Игоря Крутого в Новосибирске Екатерина Шилова.

Как уточнили в академии, Арина и Виктория уже год занимаются вокалом и сценическим мастерством, в течении нового учебного года они планируют записать ещё две новые песни.

Новосибирские дети сняли красивый клип о сестринской любви.Клип на новую авторскую песню был создан для двух сестренок, Арины и Виктории, студенток Академии Игоря Крутого! Съемки проводились в Сочи и в Абхазии, в клипе захватывающие панорамы и живописнейшие места. В сюжетной линии - трогательная и благородная любовь сестер, поддержка друг друга в любой ситуации! Вместе в огонь, и в воду - основной посыл песни!!! Желаем приятного просмотра!

ИСТОЧНИК KP.RU