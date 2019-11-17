Сове нужно авто: птицу со сломанным крылом необходимо доставить в Новосибирск на операцию

СЕГОДНЯ 06:28 2019-11-17T06:28:04+03:00

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Жительница Ноябрьска несколько дней назад спасла полярную сову от смерти возле нефтяного месторождения на Ямале. Пернатую подопечную передали на передержку волонтёру-орнитологу Алесе Козиной.

- Сова истощена и не может летать из-за открытого перелома крыла, приходится кормить редкую птицу из шприца, - говорит Алеся. - Вероятно, случилось нападение хищника , хотя сова могла пострадать, врезавшись в дерево или столкнуться с машиной. Но более вероятно, что на птицу мог напасть песец, также у нас в лесах много куницы.

Сейчас птице с Ямала необходимо лечение в Сибири: Алеся уже договорилась с Новосибирским центром реабилитации хищних птиц о проведении операции.

- Сейчас мы ищем машину – сообщила КП-Новосибирск Алеся Козина.

По словам пресс-секретаря Центра реабилитации диких животных Алисы Богомоловой, волонтёры ждут помощи водителей и предлагают связаться с центром по телефону 8-913-375-21-11.

ИСТОЧНИК KP.RU