Никита Исаев, умерший в поезде, должен был приехать в Новосибирск
В субботу, 16 ноября, стало известно, что лидер партии «Новой России» Никита Исаев умер в поезде. Всего через несколько дней политик должен был приехать в Сибирь: как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, он планировал поучаствовать в конференции «Политический сезон-2020 в Новосибирской области: главные тренды и перспективы».
— Он должен был приехать как спикер к нам на конференцию. Причем уже не в первый раз, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск организатор форума «Политический сезон-2020 в Новосибирской области: главные тренды и перспективы» Татьяна Косачева.
Никиту Исаева пригласили выступить перед публикой с темой о «транзите власти». Он хотел рассказать, какими должны быть политики и политические консультанты новой формации.
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ИСТОЧНИК KP.RU