Может быть где угодно: педофила из Алтайского края ищут в Новосибирской области

СЕГОДНЯ 17:15 2019-11-16T17:15:31+03:00

Мужчина уже очень давно находится в розыске

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Отдел МВД России по Первомайскому району Алтайского края разыскивает педофила: он надругался над ребенком, которому еще нет и 14 лет. Ориентировка на преступника появилась в одной из новосибирских групп в социальных сетях.Сибиряков предупреждают об опасности:

— Разыскивается обвиняемый Дегин Максим Юрьевич, 32 года, житель села Зудилово Первомайского района Алтайского края, — сообщается в группе в социальных сетях «ЧП Новосибирск».

Важный момент: педофил может скрываться в окрестностях Новосибирска или же где-то в Новосибирской области. Дело в том, что Первомайский район находится недалеко от южной границы региона.

Барнаульские полицейские просят тех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения педофила или же видел его в своей районе, сообщить информацию по телефонам (385-32) 47-0-77, 8-903-992-71-08 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU