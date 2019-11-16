Оставили ни с чем: сибирячка пожаловалась на фальшивую фирму по доставке одежды

СЕГОДНЯ 15:45 2019-11-16T15:45:12+03:00

Поставщики только взяли деньги, а заказ не отправили. Фото: revizor.nsk.

Деньги с нее взяли, а вот заказ не привезли

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О мошенничестве с одеждой в социальных сетях рассказала сибирячка в группе revizor.nsk.

— Заказала себе пижаму, в директе мне ответили по доставке 5-7 дней транспортной компанией СДЭК , которая оплачивается еще плюсом 330 , — пишет девушка в группе revizor.nsk. — Я перевела оплату и ждала трек код.

Прошла неделя, а трек код на отслеживание заказа не приходил. Девушка начала писать поставщикам, но ее везде игнорировали. На скриншотах видно, как сообщения доходят, но на них никто не собирается отвечать.

Поставщик игнорировал девушку. Фото: revizor.nsk.

— Моя подруга также захотела у них заказать комплект пижамы, они тут же начали ей отвечать, и даже сообщили что они в Новосибирске, — возмущается девушка.

Поставщики просто взяли с сибирячки оплату, а заказ не собирались отправлять. Девушка предупреждает жителей Новосибирска, чтобы они не связывались с этой конторой.

ИСТОЧНИК KP.RU