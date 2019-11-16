300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов
Днем в субботу, 16 ноября, в Новосибирске из учебного корпуса НГУЭУ эвакуировали студентов. На мороз вывели 300 человек: все произошло из-за забытого кем-то рюкзака.
— На пост охраны корпуса НГУЭУ по адресу Ломоносова, 56, поступила информация об оставленном бесхозном рюкзаке. По учебному заведению была объявлена тревога, — рассказали очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В институте все занятия были отменены. На место происшествия были вызваны кинологи, которые проводили обследование подозрительного предмета. В рюкзаке нашли личные вещи, которые принадлежали одному из студентов.
В комментариях сибиряки высказывают свои варианты, что могли найти в том рюкзаке:
— Надо было туда диплом прятать.
— Ружье могли бы положить.
— Хорошо, что все обошлось! Не нужно забывать свои вещи.
ИСТОЧНИК KP.RU