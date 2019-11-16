2019-11-16T14:35:21+03:00
Общество

300 человек на мороз: в Новосибирске из университета эвакуировали студентов

К счастью, пострадавших нет
Анна ПАШАГИНА
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Из здания вывели всех. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Из здания вывели всех. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Днем в субботу, 16 ноября, в Новосибирске из учебного корпуса НГУЭУ эвакуировали студентов. На мороз вывели 300 человек: все произошло из-за забытого кем-то рюкзака.

— На пост охраны корпуса НГУЭУ по адресу Ломоносова, 56, поступила информация об оставленном бесхозном рюкзаке. По учебному заведению была объявлена тревога, — рассказали очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

В институте все занятия были отменены. На место происшествия были вызваны кинологи, которые проводили обследование подозрительного предмета. В рюкзаке нашли личные вещи, которые принадлежали одному из студентов.

В комментариях сибиряки высказывают свои варианты, что могли найти в том рюкзаке:

— Надо было туда диплом прятать.

— Ружье могли бы положить.

— Хорошо, что все обошлось! Не нужно забывать свои вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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