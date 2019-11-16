Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве
Полиция задержала сибиряка, которого подозревают в мошенничестве и нескольких кражах.
— 8 ноября неизвестный зашел в студенческое общежитие, расположенное на улице Мичурина, и похитил из нескольких комнат 2 ноутбука и 2 мобильных телефона. Четверо студентов обратились с заявлениями в полицию. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Так же мужчина в начале ноября украл у сибиряка 2 мобильных телефона. В общем сложности подозреваемый забрал техники на 25 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько уголовных дел за кражу и мошенничество.
— Всех пострадавших от действий данного гражданина просим обратиться в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-10-02, 02, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU