Ищут пострадавших: полицейские задержали мужчину, подозреваемого в воровстве

СЕГОДНЯ 15:19 2019-11-16T15:19:07+03:00

Мужчину подозревают в мошенничестве. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Полиция задержала сибиряка, которого подозревают в мошенничестве и нескольких кражах.

— 8 ноября неизвестный зашел в студенческое общежитие, расположенное на улице Мичурина, и похитил из нескольких комнат 2 ноутбука и 2 мобильных телефона. Четверо студентов обратились с заявлениями в полицию. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Так же мужчина в начале ноября украл у сибиряка 2 мобильных телефона. В общем сложности подозреваемый забрал техники на 25 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили несколько уголовных дел за кражу и мошенничество.

— Всех пострадавших от действий данного гражданина просим обратиться в полицию по телефонам: 232-21-65, 232-10-02, 02, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU