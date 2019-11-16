«Ужас, что творится»: сибиряки нашли мертвого мужчину под окнами многоэтажки

СЕГОДНЯ 13:02 2019-11-16T15:09:11+03:00

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Днем в субботу, 16 ноября, в Ленинском районе произошло ЧП: там под окнами многоэтажке обнаружили тело умершего мужчины. Информация об этом появилась в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— В ЖК «Радуга» на улице Волховской, рядом с домом №37, лежит тело человека. Он находится там уже больше трех часов, — сообщают очевидцы в социальных сетях в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На место трагедии приехала скорая медицинская помощь. Подробности произошедшего уточняются.

В комментариях в социальных сетях сибиряки недоумевают, как такое могло произойти:

— Ужас, что творится. Люди гибнут средь бела дня.

— Жесть, что творится-то!

— Приносим соболезнования родным и близким, - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU