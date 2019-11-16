Батюшки, как они играют: священники проведут турнир по футболу

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-16T12:49:54+03:00

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В Новосибирске пройдет футбольный турнир между священниками. В Новосибирск съедутся команды со всей Сибири. Главное условие для участия — в составе должен быть священнослужитель. Так же основной состав собирается из семинаристов и прихожан храмов и церквей.

В этом году участие в спортивных соревнованиях примут 7 команд. Батюшки приедут из Томска, Омска, Каинска, Искитима и других сибирских городов. Перед началом турнира команды будут усиленно тренироваться. Организаторы обещают, на поле развернется интересный и зрелищный футбол.

Турнир пройдет 23 ноября в «Центре спортивной подготовки «Заря». Организатором турнира является Спортивный отдел Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии г. Новосибирска и МАУ «Центр Спортивной Подготовки «Заря».

Начало турнира в 13:30. Торжественное вручение наград запланировано на 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU