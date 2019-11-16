Не смешно: в Новосибирске ограбили несколько машин, пока их владельцы были на концерте юмористов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-16T11:00:59+03:00

И это - уже не первый случай за последнюю неделю

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Совсем невесело завершился концерт юмористов в Новосибирске в пятницу, 15 ноября: машины зрителей ограбили.

— Вчера, пока люди были на Stand-up концерте. Примерно с 18:30 до 21:30, на парковке ДК «Маяковского» орудовала банда грабителей. Пострадало пять автомобилей, — сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

На фотографиях видно, что грабители выбивают стекла в автомобилях. Хозяева автомобилей написали заявление в полицию.

В социальных сетях люди дают советы, как не стать жертвой подобного грабежа:

— С сумкой сел, с сумкой вышел — золотое правило.

— Не оставляйте в машинах ценные вещи!

— Будьте аккуратнее и бдительнее, - пишут в соцсетях комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU