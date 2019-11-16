2019-11-16T10:00:55+03:00
Общество

«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе

В социальных сетях новосибирцы выкладывают фотографии красоты
Анна ПАШАГИНА
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Подобные снимки заполнили профили сибиряков. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Подобные снимки заполнили профили сибиряков. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Утром 16 ноября сибиряки могли наблюдать необычное в небе явление. Это был один из видов солнечного гало — паргелий.

В социальных сетях новосибирцы начали выкладывать необычные фотографии. На кадрах видно, как ярко светит солнце и вокруг него находится ореол. Становится похоже на еще 2 солнца рядом с основным.

— Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы, — рассказывают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибиряки восхищаются в комментариях красотой в новосибирском небе:

— Наш мир прекрасен!

— Это к морозам. Примета верная со стародавних времен.

— Ночью кроваво-красная луна всходит, днем гало.

Еще одно изображение необычного явления. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Еще одно изображение необычного явления. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибиряки пытались запечатлеть красивое явление на память. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Сибиряки пытались запечатлеть красивое явление на память. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

ИСТОЧНИК KP.RU

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