«Это к морозам»: сибиряки увидели три солнца в морозном небе
Утром 16 ноября сибиряки могли наблюдать необычное в небе явление. Это был один из видов солнечного гало — паргелий.
В социальных сетях новосибирцы начали выкладывать необычные фотографии. На кадрах видно, как ярко светит солнце и вокруг него находится ореол. Становится похоже на еще 2 солнца рядом с основным.
— Гало — оптический феномен, светящееся кольцо вокруг источника света. Существует множество типов гало и вызваны они преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках на высоте 5—10 км в верхних слоях тропосферы, — рассказывают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сибиряки восхищаются в комментариях красотой в новосибирском небе:
— Наш мир прекрасен!
— Это к морозам. Примета верная со стародавних времен.
— Ночью кроваво-красная луна всходит, днем гало.
Еще одно изображение необычного явления. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Сибиряки пытались запечатлеть красивое явление на память. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
ИСТОЧНИК KP.RU