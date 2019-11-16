Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело
Елена Яткина - популярная танцовщица из Новосибирска, ее видео всегда набирают сотни тысяч просмотров в социальных сетях. В этот раз Елена тоже порадовала своих подписчиков новым роликом в просвечивающем комбинезоне телесного цвета.
— Этот комбинезон под голое тело был моей мечтой давно. Изначально хотела сделать его из сетки с камнями, но эти паетки свели с ума, — хвастается сибирячка у себя в профиле в социальной сети «Инстаграм».
Видео набрало уже больше 20 тысячи просмотров. На кадрах видно, как легко и свободно Елена танцует в таком плотно облегающем комбинезоне.
Фанаты танцовщицы восхищаются образом в комментариях:
— Костюм, как у Бритни Спирс из клипа. Очень похож.
— Нереально красивый костюм и, конечно, твоя подача!
— Ты невероятна и в костюме, и без него!
Сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело.
ИСТОЧНИК KP.RU