Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело

СЕГОДНЯ 09:19 2019-11-16T09:19:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Елена Яткина - популярная танцовщица из Новосибирска, ее видео всегда набирают сотни тысяч просмотров в социальных сетях. В этот раз Елена тоже порадовала своих подписчиков новым роликом в просвечивающем комбинезоне телесного цвета.

— Этот комбинезон под голое тело был моей мечтой давно. Изначально хотела сделать его из сетки с камнями, но эти паетки свели с ума, — хвастается сибирячка у себя в профиле в социальной сети «Инстаграм».

Видео набрало уже больше 20 тысячи просмотров. На кадрах видно, как легко и свободно Елена танцует в таком плотно облегающем комбинезоне.

Фанаты танцовщицы восхищаются образом в комментариях:

— Костюм, как у Бритни Спирс из клипа. Очень похож.

— Нереально красивый костюм и, конечно, твоя подача!

— Ты невероятна и в костюме, и без него!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744128" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело.

ИСТОЧНИК KP.RU