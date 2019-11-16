2019-11-16T09:19:27+03:00
Общество

Очень нескромно: сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело

Видео набирает популярность в социальных сетях
Анна ПАШАГИНА
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Елена показал костюм во всей красе. Фото: скриншот из видео.Елена показал костюм во всей красе. Фото: скриншот из видео.
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Елена Яткина - популярная танцовщица из Новосибирска, ее видео всегда набирают сотни тысяч просмотров в социальных сетях. В этот раз Елена тоже порадовала своих подписчиков новым роликом в просвечивающем комбинезоне телесного цвета.

— Этот комбинезон под голое тело был моей мечтой давно. Изначально хотела сделать его из сетки с камнями, но эти паетки свели с ума, — хвастается сибирячка у себя в профиле в социальной сети «Инстаграм».

Видео набрало уже больше 20 тысячи просмотров. На кадрах видно, как легко и свободно Елена танцует в таком плотно облегающем комбинезоне.

Фанаты танцовщицы восхищаются образом в комментариях:

— Костюм, как у Бритни Спирс из клипа. Очень похож.

— Нереально красивый костюм и, конечно, твоя подача!

— Ты невероятна и в костюме, и без него!

Сибирячка показала откровенный танец в комбинезоне на голое тело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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