2019-11-16T13:50:19+03:00
Происшествия

«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов

Двое молодых людей украли вещи из автомобиля
Анна ПАШАГИНА
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Грабители разбили заднее стекло. Фото: revizor.nsk.Грабители разбили заднее стекло. Фото: revizor.nsk.
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В Новосибирске разыскивают двух грабителей. Молодые люди днем в четверг, 16 ноября, ограбили стоящую на парковке машину.

— Разбили заднее стекло и вытащили сумку, после чего скрылись в направлении метро Студенческая, — рассказала в «Инстаграме» пострадавшая от сибиряков девушка в аккаунте «revizor.nsk».

На кадрах в видео можно рассмотреть, что один молодой человек вскрывал машину, а второй стоял на шухере. Из автомобиля украли наушники Apple airpods.

— Особые приметы: рост от 170, черные куртки, джинсы, — описывает воров девушка.

Сибиряки в комментариях предупреждают, что не нужно оставлять в машинах сумки:

— Какие добрые мошенники, разбили самое маленькое стеклышко.

— Помню подобный случай: вышли на улицу с ресторана подышать воздухом, сначала был звук разбитого стекла, а потом два парня побежали. Как выяснилось, планшет с машины украли.

— Как говорит мой муж, оставленная сумка в машине - провокация для воров.

В Новосибирске ограбили стоявшую на парковке машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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