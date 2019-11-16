«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов

СЕГОДНЯ 09:03 2019-11-16T13:50:19+03:00

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В Новосибирске разыскивают двух грабителей. Молодые люди днем в четверг, 16 ноября, ограбили стоящую на парковке машину.

— Разбили заднее стекло и вытащили сумку, после чего скрылись в направлении метро Студенческая, — рассказала в «Инстаграме» пострадавшая от сибиряков девушка в аккаунте «revizor.nsk».

На кадрах в видео можно рассмотреть, что один молодой человек вскрывал машину, а второй стоял на шухере. Из автомобиля украли наушники Apple airpods.

— Особые приметы: рост от 170, черные куртки, джинсы, — описывает воров девушка.

Сибиряки в комментариях предупреждают, что не нужно оставлять в машинах сумки:

— Какие добрые мошенники, разбили самое маленькое стеклышко.

— Помню подобный случай: вышли на улицу с ресторана подышать воздухом, сначала был звук разбитого стекла, а потом два парня побежали. Как выяснилось, планшет с машины украли.

— Как говорит мой муж, оставленная сумка в машине - провокация для воров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="634" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/744125" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске ограбили стоявшую на парковке машину.

ИСТОЧНИК KP.RU