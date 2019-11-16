«Разбили заднее стекло и вытащили наушники»: в Новосибирске ищут автоворов
В Новосибирске разыскивают двух грабителей. Молодые люди днем в четверг, 16 ноября, ограбили стоящую на парковке машину.
— Разбили заднее стекло и вытащили сумку, после чего скрылись в направлении метро Студенческая, — рассказала в «Инстаграме» пострадавшая от сибиряков девушка в аккаунте «revizor.nsk».
На кадрах в видео можно рассмотреть, что один молодой человек вскрывал машину, а второй стоял на шухере. Из автомобиля украли наушники Apple airpods.
— Особые приметы: рост от 170, черные куртки, джинсы, — описывает воров девушка.
Сибиряки в комментариях предупреждают, что не нужно оставлять в машинах сумки:
— Какие добрые мошенники, разбили самое маленькое стеклышко.
— Помню подобный случай: вышли на улицу с ресторана подышать воздухом, сначала был звук разбитого стекла, а потом два парня побежали. Как выяснилось, планшет с машины украли.
— Как говорит мой муж, оставленная сумка в машине - провокация для воров.
В Новосибирске ограбили стоявшую на парковке машину.
ИСТОЧНИК KP.RU