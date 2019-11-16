2019-11-16T07:46:20+03:00
Происшествия

«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом

Очевидцы сообщают об одном пострадавшем
Анна ПАШАГИНА
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Пожар был виден из окон соседних домов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».Пожар был виден из окон соседних домов. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
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Пожар произошел утром в субботу, 16 ноября: информация о загоревшемся частном доме появилась в социальных сетях. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Пархоменко.На кадрах видно, как валит черный дым.

— Полностью выгорел гараж с автомобилем внутри, еще четыре машины повреждены пламенем. Сообщается об одном пострадавшем, он с ожогами 30 процентов тела госпитализирован, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Столб дыма поднялся высоко в небо. Его было видно даже в соседних районах. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи.

Сибиряки в социальных сетях переживают за горожан, которые лишились жилья:

— Бедные люди.

— Каждый год в морозы одно и тоже.

— Вот так вот, люди наживали, и в один миг всего лишились.

После страшного пожара многодетная семья с тремя детьми лишилась всего.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU

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