«Людей жалко»: в Ленинском районе сгорел частный дом
Пожар произошел утром в субботу, 16 ноября: информация о загоревшемся частном доме появилась в социальных сетях. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Пархоменко.На кадрах видно, как валит черный дым.
— Полностью выгорел гараж с автомобилем внутри, еще четыре машины повреждены пламенем. Сообщается об одном пострадавшем, он с ожогами 30 процентов тела госпитализирован, — рассказывают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Столб дыма поднялся высоко в небо. Его было видно даже в соседних районах. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники скорой медицинской помощи.
Сибиряки в социальных сетях переживают за горожан, которые лишились жилья:
— Бедные люди.
— Каждый год в морозы одно и тоже.
— Вот так вот, люди наживали, и в один миг всего лишились.
После страшного пожара многодетная семья с тремя детьми лишилась всего.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU