«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-16T08:02:40+03:00

Они выкинули его на улицу

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О том, что живодеры убили кота, очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск»:

— Вечером 13 ноября приблизительно в 20.30 к нашему магазину, расположенному по адресу ТСТ Золотая горка, 63/2 подъехал автомобиль с выключенными фарами, предположительно марки Jeep темного цвета, — пишет женщина в группе «Инцидент Новосибирск». — Со стороны пассажира кинули под двери магазина шевелящийся мешок с текущей из него кровью.

Машина резко сорвалась с места и уехала. Местный сторож подошел к мешку и остолбенел от увиденного. Неизвестные перерезали коту горло и бросили в агонии умирать.

— В полиции заявление приняли, но на этом все. Сказали ждите, с вами свяжутся в течении 10 дней, — пишет сибирячка.

Кота обнаружили новосибирцы на улице. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Новосибирцы ищут очевидцев или же записи с видеорегистраторов. Они хотят найти виновного в жестоком убийстве и наказать по всей строгости закона. И возмущаются произошедшем в социальных сетях:

— Пора за животных давать такой же срок, как и за людей!

— Бедный котик , это что с людьми такое происходит?

— Гореть им в аду!

ИСТОЧНИК KP.RU