«Перерезали горло и бросили умирать»: в Новосибирске изверги жестоко убили кота
О том, что живодеры убили кота, очевидцы рассказали в группе «Инцидент Новосибирск»:
— Вечером 13 ноября приблизительно в 20.30 к нашему магазину, расположенному по адресу ТСТ Золотая горка, 63/2 подъехал автомобиль с выключенными фарами, предположительно марки Jeep темного цвета, — пишет женщина в группе «Инцидент Новосибирск». — Со стороны пассажира кинули под двери магазина шевелящийся мешок с текущей из него кровью.
Машина резко сорвалась с места и уехала. Местный сторож подошел к мешку и остолбенел от увиденного. Неизвестные перерезали коту горло и бросили в агонии умирать.
— В полиции заявление приняли, но на этом все. Сказали ждите, с вами свяжутся в течении 10 дней, — пишет сибирячка.
Кота обнаружили новосибирцы на улице. Фото: «Инцидент Новосибирск».
Новосибирцы ищут очевидцев или же записи с видеорегистраторов. Они хотят найти виновного в жестоком убийстве и наказать по всей строгости закона. И возмущаются произошедшем в социальных сетях:
— Пора за животных давать такой же срок, как и за людей!
— Бедный котик , это что с людьми такое происходит?
— Гореть им в аду!
ИСТОЧНИК KP.RU