Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы

СЕГОДНЯ 06:43 2019-11-16T06:43:18+03:00

Теперь за собаками будут присматривать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так можно будет понять, что животное стерилизовано

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В Новосибирске начали ставить чипы на бездомных собак. Об этом рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

— С октября «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» осуществляет работу по установке бирок-клипс животным, которых планируется подвергнуть стерилизации (кастрации), — рассказывают в департаменте.

Ставят чипы на собак в центре для учета животных. По задумке, он будет являться отличительным признаком для стерилизованных животных, которые выпускаются обратно на улицу. Благодаря опознавательному знаку собак не будут ловить повторно.

— Установка бирок-клипс происходит при помощи ветеринара центра. Это проводится абсолютно в стерильных условиях, — кратко описали процедуру «чипирования» корреспондентам КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU