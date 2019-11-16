2019-11-16T06:43:18+03:00
Дом. Семья

Чтобы снова не ловить: в Новосибирске на бездомных собак установят чипы

Так можно будет понять, что животное стерилизовано
Анна ПАШАГИНА
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Теперь за собаками будут присматривать.Теперь за собаками будут присматривать.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Новосибирске начали ставить чипы на бездомных собак. Об этом рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

— С октября «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» осуществляет работу по установке бирок-клипс животным, которых планируется подвергнуть стерилизации (кастрации), — рассказывают в департаменте.

Ставят чипы на собак в центре для учета животных. По задумке, он будет являться отличительным признаком для стерилизованных животных, которые выпускаются обратно на улицу. Благодаря опознавательному знаку собак не будут ловить повторно.

— Установка бирок-клипс происходит при помощи ветеринара центра. Это проводится абсолютно в стерильных условиях, — кратко описали процедуру «чипирования» корреспондентам КП-Новосибирск в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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